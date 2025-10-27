Преступникам грозит 10 лет за попытку похищения Мостового

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на неудавшееся похищение футболиста «Зенита» Андрея Мостового.



«За покушение на похищение человека, совершенное организованной группой, предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 126 УК РФ. Максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Если покушение было организовано с целью вымогательства (ст.163 УК РФ), но нападавшие не смогли совершить это преступление по независящим от них обстоятельствам — возможна дополнительная квалификация, как приготовление к вымогательству. Наказание за приготовление к вымогательству организованной группой до 7,5 лет лишения свободы, путем полного или частичного сложения наказаний, на усмотрение суда», — сказал Бушманов «СЭ».



Инцидент с Мостовым произошел в ночь на 23 октября. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.