Baza: совершившим попытку похищения Мостового обещали по 5 миллионов рублей

Заказчик похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового обещал взявшимся за это дело злоумышленникам по пять миллионов рублей в качестве вознаграждения, сообщает Telegram-канал Baza.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Позднее, 25 октября, злоумышленники на том же месте похитили другого человека — зятя депутата Государственной Думы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня.

На данный момент по делу о попытке похищения Мостового и похищении Селегеня задержано пять человек. Как отмечает источник, некоторые из них активно сотрудничают со следствием и на первом же допросе признались, что пошли на преступления ради заработка.