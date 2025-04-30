Каррера высоко оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Он заслужил продление»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном продлении контракта красно-белых с Деяном Станковичем.

«Станкович проводит хорошую работу в «Спартаке»! Уверен, он заслужил продление контракта», — сказал Каррера «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров по продлению контракта завершился успешно. Ожидается, что клуб и главный тренер придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 50 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.