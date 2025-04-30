Футбол
30 апреля, 13:10

Каррера высоко оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Он заслужил продление»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном продлении контракта красно-белых с Деяном Станковичем.

«Станкович проводит хорошую работу в «Спартаке»! Уверен, он заслужил продление контракта», — сказал Каррера «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров по продлению контракта завершился успешно. Ожидается, что клуб и главный тренер придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 50 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
  • bond1951

    ни в жиэнь психбольного...............

    30.04.2025

  • ANTI BOMG

    Чем заслучил, бл...дь!!!??? Он что выиграл? Даже ты, Каррера, правда случайно, благодаря стечению обстоятельств, но главным образом благодаря Господу Богу, ВЫИГРАЛ ОДНО чемпионство за ДВАДЦАТЬ ЛЕТ! Вот сейчас кони с конским пафосом "празднуют" тоже СЛУЧАЙНО ВЫИГРАННЫЙ ЗА (сколько им там лет?) СТО ЛЕТ Куефа! И после этого НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАЛИ и НИКОГДА В БЛИЖАЙШИЕ СТО ЛЕТ ничего в Европе НЕ ВЫИГРАЮТ! Но они (при Газзаеве), Локо (при Семине), бомжи (при Семаке) действительно заслуживали ПРОДЛЕНИЕ контрактов за свои чемпионства в России (Семака вроде продлили еще на 3 года(?), хотя он еще и не выиграл чемпионство в год столетия бомжей! Станкович мне сейчас больше напоминает Абаскаля - тоже ногой дверь в Лукойл открывал, а потом они не знали где ссаных тряпок найти, чтобы его выгнать! Имхо, однако!

    30.04.2025

  • zg

    Вот именно!

    30.04.2025

  • Василий Павлович

    Добавил бы, что команду не просто шатает, а подчас конкретно трясет. Чего стоят эти слишком частые 0:2 в первых таймах, автоголы.

    30.04.2025

  • Василий Павлович

    Пока ничем и вполне вероятно, что в первом сезоне будет даже хуже. Если не займет третье место.

    30.04.2025

  • Спартак 98

    В Спартаке одно мерило, трофей.

    30.04.2025

  • zg

    Ну как отличную...Команду шатает,Краснодар и Локо после лютых продуваний им же,так же люто выносим,Зенит обыгрываем,а потом Рубин-Ахмат-Махачкала!Не,я понимаю,идет становление...Покупки туда сюда,Абена полный пипец,Маркиньос-успех,Гарсия прибавляет!Раздражает Денисов,ой раздражает,как будто ВСЕМ нашим тренерам платит газпрём,за то,чтоб он был в основе!(Питерский,все таки))))))В общем на капитальный пересмотр контракта Деян не заработал точно.

    30.04.2025

  • 199

    Ну если Каррера сказал.....

    30.04.2025

  • оппонент

    Ну и чем он лучше Абаскаля? Так же скачет как ненормальный, орёт на судей, да и помощники у него подстать. Или может быть место займёт повыше, что сомнительно?

    30.04.2025

