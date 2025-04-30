Травматолог Агкацева рассказал, при каком условии вратарь сможет сыграть в следующем туре РПЛ

Травматолог голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева Артур Курбанов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья своего клиента после повреждения в матче с махачкалинским «Динамо».

На последних секундах встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти. Вратарь «Краснодара» получил травму пальца в этом эпизоде.

«Смотрю на Станислава, пацан 17-18 лет. Реально пацанчик. Он сказал: «23 года». Ничего себе! Он очень мотивирован. Стас сказал: «Я на следующую игру выйду». Я на него смотрю и про себя понимаю, что он на следующую игру не выйдет. Он говорит, что выйдет, надо стоять, чемпионство впереди. Говорю: «Давай, полный вперед!»

Есть спортивная реабилитация: быстро ставят на ноги многих футболистов. Если он выйдет на поле, скорее всего, четвертый и пятый палец будут забинтованы. Только так. По-другому не получится у него выйти на поле», — сказал Курбанов «СЭ».

В этом сезоне 23-летний голкипер провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 16 раз сыграл на ноль.

«Краснодар» в субботу, 3 мая, на своем поле примет «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ. После 26 матчей команда Мурада Мусаева с 58 очками лидирует в турнирной таблице.