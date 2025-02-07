Каррера — о переходе Гарсии в «Спартак»: «Он должен усилить клуб»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии в московский клуб за 20 миллионов евро.

«Он отличный футболист, который может сыграть на фланге и в центре нападения. Его самое сильное качество — скорость. Он должен усилить «Спартак», — сказал Каррера «СЭ».

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах 27-летний Гарсия забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.