Семин — о переходе Гарсии в «Спартак»: «Зенит» стал примером»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии в «Спартак» за 20 миллионов евро.

«Нормально отношусь к таким трансферам. У «Зенита» все получается. Посмотрите, они берут игрока — продают его значительно дороже. Это нормальный, хороший бизнес. «Зенит» стал примером», — сказал Семин «СЭ».

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах Гарсия забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.