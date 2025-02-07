Лусиано — о голе в матче с «Ростовом»: «Рад, что смог принести «Зениту» победу»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Гонду забил второй гол питерцев на 85-й минуте.

«Действительно, игра непростая, ровно такая же, как и первый матч против ЦСКА. Соперники качественные, сильные, поэтому неудивительно — другой игры мы и не ожидали. Я рад, что забил, особенно учитывая, что в предыдущих товарищеских матчах забивать не удавалось. Но почему-то была уверенность перед игрой, что именно сегодня это произойдет и я открою счет забитым мячам в этом году. Уверен, что это позволит мне еще сильнее укрепить веру в себя. Рад, что смог принести команде победу», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Гонду.

«Зенит» вышел в финал турнира и встретится с командой, занявшей первое место в группе 1, в которой играют «Спартак», «Динамо» (Москва) и «Краснодар».