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Сегодня, 09:15

Маслов: «Очень рад вернуться на поле. Мандража не было, только положительные эмоции!»

Антон Иванов
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями возвращением на поле после длительной травмы.

«Сегодня у меня только положительные эмоции. Я вернулся на поле после продолжительной травмы. Мандража никакого не было, просто был очень рад появиться на поле. Мы провели неплохой матч, а главное — набрали три очка», — сказал Маслов «СЭ».

Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда он получил травму в матче 29-го тура РПЛ-2020/21 против «Химок» (2:1). Футболист длительное время восстанавливался от повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе лишь в мае 2022 года.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
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31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
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31.07 20:00
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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