Маслов: «Очень рад вернуться на поле. Мандража не было, только положительные эмоции!»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями возвращением на поле после длительной травмы.

«Сегодня у меня только положительные эмоции. Я вернулся на поле после продолжительной травмы. Мандража никакого не было, просто был очень рад появиться на поле. Мы провели неплохой матч, а главное — набрали три очка», — сказал Маслов «СЭ».

Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда он получил травму в матче 29-го тура РПЛ-2020/21 против «Химок» (2:1). Футболист длительное время восстанавливался от повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе лишь в мае 2022 года.