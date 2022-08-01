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Сегодня, 09:06

Федун заявил, что «Спартаку» пока не нужен спортивный директор

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клубу пока не нужен новый спортивный директор.

«Когда будет объявлен новый спортивный директор? Он пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани», — приводит слова Федуна ТАСС.

13 июля «Спартак» объявил об уходе итальянца Луки Каттани с должности спортивного директора.

Функционер пришел в московский клуб в декабре 2021 года, тогда же главным тренером «красно-белых» стал Паоло Ваноли, который по окончании сезона расторг соглашение с клубом.

Источник: https://tass.ru/sport/15357253
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Лука Каттани
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
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 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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Урал – Краснодар
 1 : 3
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Факел – Динамо
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Зенит – Локомотив
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 1 : 1
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 3 1 0
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