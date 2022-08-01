Федун заявил, что «Спартаку» пока не нужен спортивный директор
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клубу пока не нужен новый спортивный директор.
«Когда будет объявлен новый спортивный директор? Он пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани», — приводит слова Федуна ТАСС.
13 июля «Спартак» объявил об уходе итальянца Луки Каттани с должности спортивного директора.
Функционер пришел в московский клуб в декабре 2021 года, тогда же главным тренером «красно-белых» стал Паоло Ваноли, который по окончании сезона расторг соглашение с клубом.
Источник: https://tass.ru/sport/15357253
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