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Сегодня, 09:17

Щетинин считает, что «Ростов» уверенно обыграл «Химки»

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что думает о победе над «Химками» (1:0) в третьем туре РПЛ.

«В первой домашней игре должны были обязательно побеждать, необходимо было порадовать болельщиков. Выиграли достаточно уверенно и по делу, хотя в идеале нужно было забивать второй мяч. Имели моменты для этого. Но самое главное, что набрали три очка. Сложно ли было входить в игру? Нет, все нормально. Нужно было принести максимум пользы команде, постараться забить еще. Понятно, что после удаления мы больше оборонялись, но если выиграли, значит, справились с задачей», — рассказал Щетинин «СЭ».

«Ростов» набрал 5 очков, поднялся на шестое место и обошел «Химки» (4 очка), которые опустились на 7-ю строчку.

В следующем туре «Ростов» 7 августа на своем поле примет «Оренбург». «Химки» в тот же день на выезде сыграют против «Торпедо».

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ФК Химки
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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