Щетинин считает, что «Ростов» уверенно обыграл «Химки»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что думает о победе над «Химками» (1:0) в третьем туре РПЛ.

«В первой домашней игре должны были обязательно побеждать, необходимо было порадовать болельщиков. Выиграли достаточно уверенно и по делу, хотя в идеале нужно было забивать второй мяч. Имели моменты для этого. Но самое главное, что набрали три очка. Сложно ли было входить в игру? Нет, все нормально. Нужно было принести максимум пользы команде, постараться забить еще. Понятно, что после удаления мы больше оборонялись, но если выиграли, значит, справились с задачей», — рассказал Щетинин «СЭ».

«Ростов» набрал 5 очков, поднялся на шестое место и обошел «Химки» (4 очка), которые опустились на 7-ю строчку.

В следующем туре «Ростов» 7 августа на своем поле примет «Оренбург». «Химки» в тот же день на выезде сыграют против «Торпедо».