Канчельскис считает, что «Спартак» в будущем может расторгнуть контракт с Соболевым

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о ситуации, в которую попал нападающий красно-белых Александр Соболев.

— «Спартак» — это уникальная команда, которая всегда чем-то удивляет. Поэтому ситуация с Соболевым может закончиться по-любому. Может быть, «Спартак» расторгнет контракт с Александром, но тогда ему придется платить компенсацию. В этом случае надо будет садиться за стол переговоров, так как сумма там наверняка приличная. Либо он продолжит отдельно тренироваться, но это не выход из ситуации. На месте его агента, я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Да, потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой. Ему надо играть, а не бегать по кругу", — сказал Канчельскис «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Ранее сообщалось, что футболист вел переговоры с «Зенитом».

Денис Сафронов