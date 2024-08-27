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Сегодня, 19:45

Канчельскис считает, что «Спартак» в будущем может расторгнуть контракт с Соболевым

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о ситуации, в которую попал нападающий красно-белых Александр Соболев.

— «Спартак» — это уникальная команда, которая всегда чем-то удивляет. Поэтому ситуация с Соболевым может закончиться по-любому. Может быть, «Спартак» расторгнет контракт с Александром, но тогда ему придется платить компенсацию. В этом случае надо будет садиться за стол переговоров, так как сумма там наверняка приличная. Либо он продолжит отдельно тренироваться, но это не выход из ситуации. На месте его агента, я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Да, потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой. Ему надо играть, а не бегать по кругу", — сказал Канчельскис «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Ранее сообщалось, что футболист вел переговоры с «Зенитом».

Денис Сафронов

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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Химки – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
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Ахмат – Акрон
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 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
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