Масалитин сравнил Пьянича в ЦСКА с Мбаппе в «Реале»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Вроде посмотришь на него: он обостряет и передачи раздает. Но создается такое впечатление, что он в ЦСКА как Мбаппе в «Реале» — просто не понимают, как его использовать. Вроде игрок классный, качественный, но роль и позицию на поле ему найти не могу. С Пьяничем все точно также», — сказал Масалитин «СЭ».

Контракт с 34-летним футболистом заключен по схеме «1+1». В текущем сезоне Пьянич отметился одной результативной передачей в 10 матчах во всех турнирах.

Денис Сафронов