Масалитин считает, что Марио Фернандес не станет легендой «Зенита»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о трансфере бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Главное, чтобы он стал игроком основного состава и приносил пользу команде. Если он не выиграет конкуренцию и сядет на лавочку, то, естественно, это будет провальный трансфер», — цитирует Масалитина «Спорт День за Днем».
Также он предположил, будет ли давить на Фернандеса его прошлое в ЦСКА.
«Фернандес сам себя загнал в эту ситуацию. Он и его агент. Один посоветовал, другой послушал. Так ведь не поступают, когда есть договоренность, ее нужно соблюдать. Если ты этого не делаешь — получай тогда недовольство болельщиков. Возвращайся в клуб, решай проблемы — приди к Гинеру, к Бабаеву, с кем ты договаривался. Если ты хочешь вернуться — все решается. А если ты не хочешь вернуться, погнался за деньгами — ну и получай теперь. Где деньги, а где уважение. А уважение за деньги не купишь. И он уже не станет ни легендой ЦСКА, ни тем более легендой «Зенита», — добавил экс-футболист.
17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.
Ранее журналист Фабио Алейшо заявил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба. Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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