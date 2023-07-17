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Марио Фернандес обратился к болельщикам «Зенита»

Виктория Кравченко
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Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес обратился к болельщикам петербургского клуба.

«Хочу поблагодарить всех и пообещать, что на меня всегда можно рассчитывать, что я буду показывать лучшее, на что способен, как на тренировках, так и в играх, чтобы с достоинством и честью защищать футболку «Зенита» и вести клуб к новым победам», — передает слова Фернандеса пресс-служба сине-бело-голубых.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 годы.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-07-17-mario-fernandes-v-matche-za-superkubok-izo-vsekh-sil-bolel-za-zenit-.htm
Марио Фернандес
ФК Зенит
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
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 - : -
22.07 13:00
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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