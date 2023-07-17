Марио Фернандес обратился к болельщикам «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес обратился к болельщикам петербургского клуба.

«Хочу поблагодарить всех и пообещать, что на меня всегда можно рассчитывать, что я буду показывать лучшее, на что способен, как на тренировках, так и в играх, чтобы с достоинством и честью защищать футболку «Зенита» и вести клуб к новым победам», — передает слова Фернандеса пресс-служба сине-бело-голубых.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 годы.