Фернандес: «Работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес оценил свою физическую форму. Он признался, что работает в полную силу, чтобы набрать необходимые кондиции.

«Действительно, я не играл уже около трех месяцев, но сейчас работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле. Буду выкладываться на тренировках на 100 процентов, и, когда тренер сочтет, что мое время пришло, я буду в его распоряжении, разумеется, всегда с уважительным отношением к своим одноклубникам», — цитирует Фернандеса сайт «Зенита».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.