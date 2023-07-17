Фернандес: «Работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле»
Защитник «Зенита» Марио Фернандес оценил свою физическую форму. Он признался, что работает в полную силу, чтобы набрать необходимые кондиции.
«Действительно, я не играл уже около трех месяцев, но сейчас работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле. Буду выкладываться на тренировках на 100 процентов, и, когда тренер сочтет, что мое время пришло, я буду в его распоряжении, разумеется, всегда с уважительным отношением к своим одноклубникам», — цитирует Фернандеса сайт «Зенита».
17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.
Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0-0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -