Масалитин считает, что «Локомотив» способен преподнести сюрприз в дерби с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура РПЛ между армейцами и «Локомотивом».

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

«Сейчас каждая победа ЦСКА на вес золота. Команда пока находится в функциональной яме. Предпосылок вылезти из нее я не вижу. Может, игра с «Локомотивом» станет небольшим толчком вперед. У железнодорожников собраны качественные футболисты, но команды нет. За счет индивидуальных действий они могут кому-то преподнести сюрприз. На сегодня ЦСКА выглядит более сбалансированной командой.

Может ли «Локомотив» сегодня удивить? Вполне возможно. Когда железнодорожники будут идти все вместе к одной цели, то они могут добиться очень хороших результатов. По составу они должны быть в тройке, но на данный момент у «Локомотива» нет играющего коллектива. По поводу сегодняшнего матча, я думаю, что фаворит — ЦСКА, но армейцам будет тяжело в дерби», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 21.00 по московскому времени.