Тарханов считает, что у «Локомотива» практически нет шансов против ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«У «Локомотива» шансов против ЦСКА практически нет. Все возможно, но им будет тяжело. Все может быть, они могут собраться и выдать хороший матч, но армейцы фавориты. Хотя ЦСКА временами играет нестабильно, в этом и может быть шанс «Локомотива». Железнодорожники могут удивить соперника только запредельной самоотдачей, борьбой на каждом участке поля», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА