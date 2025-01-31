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Сегодня, 21:25

Масалитин считает, что ЦСКА отчасти сам виноват в ситуации с Помазуном

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход вратаря армейцев Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что клубы близки к сделке, ее сумма может составить 1,5 миллионов евро.

«Помазун сидел под Акинфеевым. Ему уже 27 лет, а игровая практика нужна. В «Урал» его отдали с перспективой стать потом основным вратарем ЦСКА, когда Акинфеев закончит карьеру. Илья очень хорошо себя проявил, дорос до уровня сборной России, но Акинфеев продолжил играть. Потом появился Тороп, которому тоже надо получать практику...

Из-за слов Помазуна о том, что он мог бы перейти в «Спартак», его убирают. У Ильи была возможность уйти в «Зенит», но ЦСКА запросил 6 миллионов евро за него. Петербуржцы посчитали, что деньги большие. Потом Помазун перестал играть в ЦСКА, хотя агент и клуб должны были работать в унисон, чтобы вратарь получал игровую практику. Теперь надо выбирать — остаться в ЦСКА, где ему не дают играть, или уйти в команду, которая может что-то выиграть в этом сезоне», — сказал Масалитин «РБ Спорт».

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА, он провел за клуб лишь 10 матчей. С 2020 по 2024 год игрок на правах аренды выступал за «Урал».

Источник: РБ Спорт
Валерий Масалитин
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«ЦСКА» победил «Ростов» в матче зимнего турнира в ОАЭ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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