«ЦСКА» победил «Ростов» в матче зимнего турнира в ОАЭ

«ЦСКА» обыграл «Ростов» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий армейцев Тамерлан Мусаев на 75-й минуте.

4 февраля «ЦСКА» сыграет с «Зенитом». «Ростов» в следующем матче также встретится с петербургским клубом, игра пройдет 7 февраля.