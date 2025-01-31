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Экс-гендиректор «Спартака» Заварзин считает Помазуна неплохим вариантом для «Спартака»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин оценил игровые навыки голкипера Ильи Помазуна, который в ближайшее время должен пополнить состав «красно-белых».

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» достиг договоренности о переходе Помазуна из ЦСКА. По информации журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

«В ЦСКА Помазун не заиграл бы, там же вечный Акинфеев. А так это опытный надежный вратарь, как раз такой и нужен «Спартаку» сейчас. Помазун составит серьезную конкуренцию Максименко, это не худший вариант.

Непонятно только, почему расстались с Селиховым, хороший вратарь же. Видимо, кого-то в клубе Селихов не устраивал. В «Спартаке» же великие тренеры. Что касается суммы трансфера, то «Спартак» давно не считает деньги. Для кого-то 1,5 миллиона евро — это много, для «Спартака» — это семечки», — сказал Заварзин «ВсеПроСпорт».

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА, за клуб он провел лишь 10 матчей. С 2020 по 2024 год россиянин играл за «Урал» на правах аренды.

Источник: ВсеПроСпорт
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
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«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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