Экс-гендиректор «Спартака» Заварзин считает Помазуна неплохим вариантом для «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин оценил игровые навыки голкипера Ильи Помазуна, который в ближайшее время должен пополнить состав «красно-белых».

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» достиг договоренности о переходе Помазуна из ЦСКА. По информации журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

«В ЦСКА Помазун не заиграл бы, там же вечный Акинфеев. А так это опытный надежный вратарь, как раз такой и нужен «Спартаку» сейчас. Помазун составит серьезную конкуренцию Максименко, это не худший вариант.

Непонятно только, почему расстались с Селиховым, хороший вратарь же. Видимо, кого-то в клубе Селихов не устраивал. В «Спартаке» же великие тренеры. Что касается суммы трансфера, то «Спартак» давно не считает деньги. Для кого-то 1,5 миллиона евро — это много, для «Спартака» — это семечки», — сказал Заварзин «ВсеПроСпорт».

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА, за клуб он провел лишь 10 матчей. С 2020 по 2024 год россиянин играл за «Урал» на правах аренды.