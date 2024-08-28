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Сегодня, 18:27

Масалитин: «У ЦСКА постепенно вырисовывается схема игры Николича»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о действиях армейцев на старте чемпионата России.

«У ЦСКА уже постепенно вырисовывается какая-то схема игры Николича. Очень хорошо, что защитники начинают не катать мяч между собой, а искать вертикальными обостряющими передачами полузащиту. Понятно, что когда армейцы пробуют играть в быстрый пас, то появляется очень много невынужденных ошибок. Но таков футбол. Нужно под него подстраиваться», — сказал Масалитин Vprognoze.ru.

После шести туров чемпионата РПЛ ЦСКА, выступающий под руководством сербского главного тренера Марко Николича, занимает четвертое место в турнирной таблице (10 очков). Лидирует «Локомотив» (15).

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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