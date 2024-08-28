Полузащитник «Ростова» Саравия: «Больше всего впечатляет «Зенит»

Полузащитник «Ростова» Родриго Саравия рассказал, какая команда в российском чемпионате впечатлила его больше всего.

«Больше всего, конечно же, впечатлил «Зенит». Они одни из лучших, впечатлил уровень их подготовки. Сильный состав, много футболистов из Южной Америки. Мне уже рассказали, что они шесть раз подряд становились чемпионами. Это впечатляет», — сказал Саравия Metaratings.ru

Саравия перешел в «Ростов» из «Пеньяроля» летом 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего футболиста семь матчей во всех турнирах и одна результативная передача.