Член совдира «Локомотива» Филатов рассказал о своей мечте

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился своей мечтой.

«У меня мечта, чтобы в основном составе «Локомотива» вышло 11 наших воспитанников», — сказал Филатов.

После 6-ти туров РПЛ «Локомотив» занимает первое место в таблице. В следующем матче чемпионата России команда дома встретится с «Краснодаром». Встреча пройдет 1 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Александр Абустин