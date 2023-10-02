Масалитин: «Крылья Советов» доминировали на протяжении всего матча над «Спартаком»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о поражении «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Счет, конечно, очень крупный, но самое главное, что он по игре. «Крылья Советов» доминировали на протяжении всего матча над «Спартаком», провели качественный поединок, забили хорошие голы, поймав оппонента на контратаках и на несогласованности защитников с вратарем, как при случае с последним голом. В принципе, «Спартак» сегодня вообще ничего не показал. Понятно, что не обошлось без везения, но самарцы очень хорошо настроились на игру, чего не скажешь об их соперниках», — приводит слова Масалитина «Газета.ru».

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.