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Сегодня, 06:27

Масалитин: «Крылья Советов» доминировали на протяжении всего матча над «Спартаком»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о поражении «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Счет, конечно, очень крупный, но самое главное, что он по игре. «Крылья Советов» доминировали на протяжении всего матча над «Спартаком», провели качественный поединок, забили хорошие голы, поймав оппонента на контратаках и на несогласованности защитников с вратарем, как при случае с последним голом. В принципе, «Спартак» сегодня вообще ничего не показал. Понятно, что не обошлось без везения, но самарцы очень хорошо настроились на игру, чего не скажешь об их соперниках», — приводит слова Масалитина «Газета.ru».

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/01/21405277.shtml?updated
Валерий Масалитин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29.09 19:00
Ростов – Урал
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30.09 12:00
Оренбург – Зенит
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30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
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 1 : 1
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 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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