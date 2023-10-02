Источник: Сторожук является одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук является одним из кандидатов на освободившийся пост наставника «Сочи», сообщает Legalbet.

По данным источника, сочинцы рассматривали кандидатуру Сторожука, еще когда специалист работал в «Краснодаре». 42-летний специалист трудился в системе «быков» с 2019 года, а в январе 2023 года возглавил «Арсенал».

В «Сочи» на данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Александр Точилин. 28 сентября «Урал-2» объявил об уходе Дениса Клюева с поста главного тренера. Он продолжит карьеру в качестве помощника Точилина.

После 10 туров РПЛ команда занимает последнее, 16-е, место с 6 очками.