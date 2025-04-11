Маркиньос приехал со «Спартаком» на матч с махачкалинским «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос приехал с командой на матч 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщал, что, несмотря на повреждение, полученное в матче 23-го тура против «Ростова», полузащитник сможет принять участие в игре.