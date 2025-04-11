«Рубин» — «Локомотив»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Рубин» примет «Локомотив» в матче 24-го тура российской премьер-лиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча казанцев и москвичей. Ключевые события игры «Рубин» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля 2025, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» находится на восьмом месте в чемпионате России с 33 очками. «Локомотив» располагается на шестой строчке с 41 очком. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой железнодорожников (1:0).