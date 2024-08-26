Relevo: «Валенсия» хочет арендовать Дуарте у «Спартака»

«Валенсия» заинтересована в аренде защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщает Relevo.

По информации источника, сделка может состояться, если защитник «Валенсии» Дженк Озкаджар перейдет в «Вальядолид». Владелец «Валенсии» Питер Лим одобрил усиление на сумму, которая не будет превышать доход от перехода Озкаджара в размере 1,4 миллиона евро.

Дуарте выступает за «Спартак» с 2023 года. В текущем сезоне 24-летний защитник не провел ни одного матча за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.