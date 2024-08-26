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Сегодня, 16:35

Relevo: «Валенсия» хочет арендовать Дуарте у «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Валенсия» заинтересована в аренде защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщает Relevo.

По информации источника, сделка может состояться, если защитник «Валенсии» Дженк Озкаджар перейдет в «Вальядолид». Владелец «Валенсии» Питер Лим одобрил усиление на сумму, которая не будет превышать доход от перехода Озкаджара в размере 1,4 миллиона евро.

Дуарте выступает за «Спартак» с 2023 года. В текущем сезоне 24-летний защитник не провел ни одного матча за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Валенсия
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
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Спартак – Рубин
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