Гильерме о возможном ужесточении лимита: «Если будут приезжать иностранцы, то у русских будет высокая конкуренция»

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Про лимит очень сложно говорить. Например, в «Локомотиве» всего пять иностранцев на весь состав. Конечно, если будут приезжать иностранцы в большом количестве, то у русских игроков будет высокая конкуренция. Было бы классно, если к нам приезжали бы топовые иностранцы. Но нужно всегда найти баланс», — сказал Гильерме «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что президент РФС Дюков довел до руководителей клубов премьер-лиги позицию Минспорта об ужесточении лимита на легионеров.