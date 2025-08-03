«Акрон» — «Спартак»: Жедсон Фернандеш и Дзюба выйдут на поле с первых минут

«Акрон» и «Спартак» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ.

У красно-белых с первых минут появится полузащитник Жедсон Фернандеш, который перешел в клуб из «Бешикташа» 31 июля.

Трансфер 26-летнего португальца стал самым дорогим в истории «Спартака». «Бешикташ» заявил, что получил 20,7 миллиона евро за переход Фернандеша, также у клубов есть договоренность о возможных бонусных выплатах, общая сумма которых составляет 7,2 миллиона евро.

«Акрон»: Гудиев, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Лончар, Джаковац, Пестряков, Дзюба, Болдырев.

Запасные: Тереховский, Васютин, Попенков, Данилин, Эсковаль, Беншимол, Шершов, Базилевский, Кузьмин, А. Дмитриев.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Угальде, Гарсия.

Запасные: Помазун, Довбня, Бабич, Гузиев, Денисов, Зобнин, И. Дмитриев, Солари, Массалыга.

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 3 августа и начнется в 13.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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