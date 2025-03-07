Маньяков — о «Спартаке»: «Сырая команда, не обладающая чемпионским духом»

— Черчесов считает, что чемпионом России в этом сезоне станет «Спартак». Разделяете мысль?

— Нет. Как не согласен я и с Аршавиным, который говорит, что «Зениту» не хватает глубины скамейки. Да там на каждую позицию по два человека! Главное — правильно их расставить в середине поля. А то в матче с ЦСКА связка Барриос — Дркушич себя совершенно не оправдала. Казалось, команда играет по схеме 4-2-4. Но ничего, Семак — тренер опытный, разберется. В чемпионской гонке «Зенит» для меня по-прежнему фаворит.

— Аргументы?

— В Питере сделают все, чтобы в год столетия взять очередной титул. У «Зенита» солидная обойма футболистов, многие из них знают, что такое борьба за первое место, как подводить себя к решающим матчам.

С этой точки зрения «Спартак» пока сырая команда, не обладающая чемпионским духом. Из тех, кто с Каррерой брал золото, в строю один Зобнин, но и он уже редко появляется на поле.

После неудачных экспериментов Станкович определился со схемой и составом, превратив разрозненную группу футболистов в настоящую банду. Агрессивную, сбалансированную, почувствовавшую вкус крови. Отсюда семь побед подряд и голевой всплеск Угальде.

Но «Зенит», повторяю, титул не отдаст. Если вдруг ошибусь, буду только рад. Смена чемпиона пойдет на пользу лиге, — сказал Маньяков «СЭ».

После 19 туров «Зенит» с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям опережает «Спартак» и «Краснодар».

Полностью интервью Александра Маньякова читайте на сайте «СЭ»