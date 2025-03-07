«Зенит» поздравил Спаллетти с днем рождения

Пресс-служба «Зенита» поздравила бывшего главного тренера команды Лучано Спаллетти с днем рождения.

7 марта итальянцу исполнилось 66 лет.

«С днем рождения, Мистер!» — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды стала победителем чемпионата России и по разу выиграла Кубок и Суперкубок страны.