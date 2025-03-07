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Маньяков — о Соболеве: «Надеюсь, к 28 годам спортсмен в его душе еще не умер»

Александр Кружков
Обозреватель

Известный футбольный агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

— Вы еще верите, что Соболев заиграет в «Зените»?

— Верю. Саша — сильный форвард. По-спортивному злой, упертый. Сейчас проходит испытание хейтом и деньгами. Первое вряд ли выбьет из колеи. В этом плане Соболев похож на Дзюбу. Их не ломает критика — наоборот, раззадоривает, подпитывает энергетически.

Второй фактор тоже надо учитывать. Для многих российских футболистов жирный контракт с «Зенитом» — предел мечтаний. Возможность обеспечить себя, прикладывая минимум усилий. Даже если сидишь на скамейке, денежки все равно капают. Мне кажется, Соболев и эту проблему способен преодолеть. Говорю как человек, который несколько лет с ним сотрудничал. Парень азартный, «затравной», любит бросать вызов себе, соперникам, общественности... Надеюсь, к 28 годам спортсмен в его душе еще не умер, — сказал Маньяков «СЭ».

В текущем сезоне Соболев провел 17 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. Летом 2024 года форвард перешел в «Зенит» из «Спартака».

Полностью интервью Александра Маньякова читайте на сайте «СЭ»

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Маньяков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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