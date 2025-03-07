Маньяков — о Соболеве: «Надеюсь, к 28 годам спортсмен в его душе еще не умер»

Известный футбольный агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

— Вы еще верите, что Соболев заиграет в «Зените»?

— Верю. Саша — сильный форвард. По-спортивному злой, упертый. Сейчас проходит испытание хейтом и деньгами. Первое вряд ли выбьет из колеи. В этом плане Соболев похож на Дзюбу. Их не ломает критика — наоборот, раззадоривает, подпитывает энергетически.

Второй фактор тоже надо учитывать. Для многих российских футболистов жирный контракт с «Зенитом» — предел мечтаний. Возможность обеспечить себя, прикладывая минимум усилий. Даже если сидишь на скамейке, денежки все равно капают. Мне кажется, Соболев и эту проблему способен преодолеть. Говорю как человек, который несколько лет с ним сотрудничал. Парень азартный, «затравной», любит бросать вызов себе, соперникам, общественности... Надеюсь, к 28 годам спортсмен в его душе еще не умер, — сказал Маньяков «СЭ».

В текущем сезоне Соболев провел 17 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. Летом 2024 года форвард перешел в «Зенит» из «Спартака».

Полностью интервью Александра Маньякова читайте на сайте «СЭ»