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Дюпин рассказал о подготовке «Рубина» к РПЛ

12:28
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал старт товарищеского турнира в Москве с участием казанского клуба, «Сочи», «Спартака» и «Химок».

— У ребят был длинный отпуск, а у меня короткий, сильно не растерял кондиции. Потихоньку-потихоньку в тренировочном процессе набираю.

— Не жарко было играть с «Химками»?

— Душновато, но мы в одинаковых условиях. Это нормально, это сборы. Большинство пацанов провели только по тайму, распределили нагрузку. Если бы по 90 минут играли, то было бы тяжелее.

В первом туре Тинькофф РПЛ «Рубин» на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 24 июля, в 20.00 (мск).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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