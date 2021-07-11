Дюпин рассказал о подготовке «Рубина» к РПЛ

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал старт товарищеского турнира в Москве с участием казанского клуба, «Сочи», «Спартака» и «Химок».

— У ребят был длинный отпуск, а у меня короткий, сильно не растерял кондиции. Потихоньку-потихоньку в тренировочном процессе набираю.

— Не жарко было играть с «Химками»?

— Душновато, но мы в одинаковых условиях. Это нормально, это сборы. Большинство пацанов провели только по тайму, распределили нагрузку. Если бы по 90 минут играли, то было бы тяжелее.

В первом туре Тинькофф РПЛ «Рубин» на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 24 июля, в 20.00 (мск).