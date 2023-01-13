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Сегодня, 14:44

Мантуан: «Ренан и Де Кейрос — будущее «Зенита». Качественные игроки»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный у «Коринтианса», поделился мнением о новичках сине-бело-голубых из бразильского клуба — 19-летнем защитнике Роберте Ренане и 23-летнем хавбеке Ду Кейросе.

— Летом ты приходил в «Зенит» вместе с голкипером Иваном. Его аренда прекратилась, а ты остаешься еще на полгода. Была ли вероятность того, что и ты можешь уйти зимой?

— Насколько мне известно, с самого начала арендное соглашение было заключено до июня 2023-го. И не было вариантов того, что оно может быть прекращено досрочно. По моим данным, все стороны изначально собирались выполнить этот контракт до конца.

— Иван ушел, зато приходят другие футболисты «Коринтианса» — Роберт Ренан сейчас и Ду Кейрос летом. Ты с ними знаком. Что знаешь о них?

— Да, я хорошо знаю обоих, ведь мы с ними играли вместе за «Кортинтианс». Эти футболисты — серьезное усиление для «Зенита». Я уверен, что оба принесут пользу команде. И Ренан, и Де Кейрос пока еще находятся в юном возрасте, но для «Зенита» они — настоящее и будущее. Это качественные, квалифицированные игроки. У меня нет никаких сомнений в том, что они помогут команде.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
Ду Кейрос
Роберт Ренан
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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