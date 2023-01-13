Мантуан: «Ренан и Де Кейрос — будущее «Зенита». Качественные игроки»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный у «Коринтианса», поделился мнением о новичках сине-бело-голубых из бразильского клуба — 19-летнем защитнике Роберте Ренане и 23-летнем хавбеке Ду Кейросе.

— Летом ты приходил в «Зенит» вместе с голкипером Иваном. Его аренда прекратилась, а ты остаешься еще на полгода. Была ли вероятность того, что и ты можешь уйти зимой?

— Насколько мне известно, с самого начала арендное соглашение было заключено до июня 2023-го. И не было вариантов того, что оно может быть прекращено досрочно. По моим данным, все стороны изначально собирались выполнить этот контракт до конца.

— Иван ушел, зато приходят другие футболисты «Коринтианса» — Роберт Ренан сейчас и Ду Кейрос летом. Ты с ними знаком. Что знаешь о них?

— Да, я хорошо знаю обоих, ведь мы с ними играли вместе за «Кортинтианс». Эти футболисты — серьезное усиление для «Зенита». Я уверен, что оба принесут пользу команде. И Ренан, и Де Кейрос пока еще находятся в юном возрасте, но для «Зенита» они — настоящее и будущее. Это качественные, квалифицированные игроки. У меня нет никаких сомнений в том, что они помогут команде.