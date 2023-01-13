Васютин: «Очень маленькая вероятность, что уйду из «Зенита» зимой»

Голкипер «Зенита» Александр Васютин рассказал «СЭ» о том, что готов бороться за место первого номера в команде.

— Как провел отпуск?

— Хорошо: отдыхал, тренировался, смотрел чемпионат мира, проводил время с семьей и друзьями.

— За кого болел на чемпионате мира?

— Не болел за кого-то конкретно, наслаждался футболом. Какие-то матчи понравились больше, какие-то меньше. Финал — вообще класс. Конечно, я рад за Месси — все к этому шло, это заслуженная награда. Почти весь футбольный мир рад за него.

— Ты вернулся в «Зенит» из длительной аренды. Есть ли вероятность, что снова уйдешь?

— Очень маленькая вероятность, что я зимой куда-то перейду. В планах хорошо провести сборы, претендовать на место первого номера в команде. Наше видение с тренерским штабом совпадает. Тренеры могут на меня рассчитывать, а я вписываюсь в планы команды.

Весь прошлый год 27-летний россиянин выступал за шведский «Юргорден» на правах аренды, за который провел 19 матчей и пропустил 13 голов (10 игр — на ноль). В конце ноября Васютин вернулся в Санкт-Петербург. Контракт голкипера с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.