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Васютин: «Очень маленькая вероятность, что уйду из «Зенита» зимой»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Александр Васютин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер «Зенита» Александр Васютин рассказал «СЭ» о том, что готов бороться за место первого номера в команде.

— Как провел отпуск?

— Хорошо: отдыхал, тренировался, смотрел чемпионат мира, проводил время с семьей и друзьями.

— За кого болел на чемпионате мира?

— Не болел за кого-то конкретно, наслаждался футболом. Какие-то матчи понравились больше, какие-то меньше. Финал — вообще класс. Конечно, я рад за Месси — все к этому шло, это заслуженная награда. Почти весь футбольный мир рад за него.

— Ты вернулся в «Зенит» из длительной аренды. Есть ли вероятность, что снова уйдешь?

— Очень маленькая вероятность, что я зимой куда-то перейду. В планах хорошо провести сборы, претендовать на место первого номера в команде. Наше видение с тренерским штабом совпадает. Тренеры могут на меня рассчитывать, а я вписываюсь в планы команды.

Весь прошлый год 27-летний россиянин выступал за шведский «Юргорден» на правах аренды, за который провел 19 матчей и пропустил 13 голов (10 игр — на ноль). В конце ноября Васютин вернулся в Санкт-Петербург. Контракт голкипера с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.

Александр Васютин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

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