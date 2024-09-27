Угальде: «Я просто хочу наслаждаться игрой и процессом»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал об индивидуальных целях на сезон-2024/25.

«Сколько результативных действий планирую сделать за сезон? Я просто хочу наслаждаться игрой и процессом, а о статистике сейчас думать не хочу», — приводит слова Угальде Legalbet.

На счету 22-летнего костариканского форварда 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах в нынешнем сезоне, 7 голов и 1 ассист. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до июля 2028 года.