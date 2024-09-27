Кечинов считает, что в матче «Зенита» и «Краснодара» будет результативная ничья

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Думаю, фаворит в этом матче, конечно, «Зенит», но я думаю, что итогом этой встречи будет результативная ничья, — цитирует Кечинова «РБ Спорт. — «Зенит», конечно, сейчас посильнее, но игра будет на поле «Краснодара», где очень многое команде дают болельщики».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 19.30 мск.