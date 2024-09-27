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27 сентября, 23:21

Агент Мохеби: «Когда Мохаммад в форме, он один из лучших игроков РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Амир Саадати, представляющий интересы нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби, высказался об игре своего клиента в этом сезоне.

«Сейчас Мохеби постепенно набирает форму, он придет в норму. Когда он в форме, то его можно считать одним из лучших в РПЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Мохеби пропустил начало сезона из-за травмы стопы. На счету иранца один матч без результативных действий в текущем сезоне.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
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