Агент Мохеби: «Когда Мохаммад в форме, он один из лучших игроков РПЛ»

Футбольный агент Амир Саадати, представляющий интересы нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби, высказался об игре своего клиента в этом сезоне.

«Сейчас Мохеби постепенно набирает форму, он придет в норму. Когда он в форме, то его можно считать одним из лучших в РПЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Мохеби пропустил начало сезона из-за травмы стопы. На счету иранца один матч без результативных действий в текущем сезоне.