Мамаев - о работе в швейном цехе тюрьмы с Кокориным: "Даже здесь мы зарабатываем деньги"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, рассказали о том, что будут работать в швейном цеху.

Кокорин и Мамаев будут работать в цеху по 8 часов в сутки и 6 дней в неделю, сообщает журналистка Ольга Скабеева. По ее словам, зарплата – 11 280 рублей.

– Ну вот, видите. Даже здесь мы зарабатываем деньги. Представляете? Пусть народ скажет: за что им платить? Одиннадцать двести. Ну пошьем, ничего страшного, – отметил Мамаев в интервью для программы "Вести недели".

Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Мамаев и Кокорин: фото из тюрьмы