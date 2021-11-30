Малосолов оценил поведение руководства ЦСКА в истории с массовыми задержаниями фанатов

Известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал поведение руководителей московского клуба после инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенит» (0:2).

«Я очень люблю ЦСКА и даже в этой ситуации не хотел бы выделять отдельные персоны, — приводит слова Малосолова «Газета.Ru». — Для меня важнее, чтобы мы оставались семьей и все наши отношения регулировали внутри. Но мне кажется, что не очень активное участие руководителей ЦСКА в воскресных событиях стало следствием ситуации, сложившейся в клубе в последнее время».

По его мнению, в московском клубе есть несколько центров принятия решений, в результате чего возникают подобные ситуации.

«Вы уже видели заявление фанатов ЦСКА, оно непривычно жесткое. Заявлений такой степени жесткости от них в адрес клуба не было никогда. И это о многом говорит», — сказал он.

Напомним, что 28 ноября после встречи с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

Далее фанаты ЦСКА выступили с заявлением, назвав руководителей клуба лицемерными трусами и предателями.