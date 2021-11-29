Фанаты ЦСКА выступили с заявлением после массовых задержаний за поджигание файеров

Объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» выступило с заявлением по поводу инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Про беспредел со стороны правоохранительных органов за последние сутки сказано столько, что цитировать коллег по цеху или медиа уже нет никакого желания, — говорится в заявлении в Telegram-канале «Люди в черном». — Курс на выживание болельщиков с арен был выбран не одно десятилетие назад, и каждый новый виток репрессий может только возмущать, но никак не удивлять. Стоит ли говорить, что вчера мы увидели во всей красе всю несостоятельность навязываемой нам сверху системы Fan ID? Куда более шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами: мы с командой и в горе, и в радости. Всегда с пониманием относились к руководству ЦСКА, которое подчеркивало, насколько важное место занимают болельщики в жизни клуба, и старались находить компромиссы во всех спорных вопросах.

Вчера после яркого пиротехнического шоу, что так нравятся одному из руководителей ЦСКА (по его собственному признанию в одном из интервью), которое было единственным светлым пятном на протяжении всей игры (это отмечают как болельщики, присутствующие на арене, так и те, кто следил за ходом встречи у экранов телевизоров) и в результате которого не пострадал ни один человек, произошла ситуация, при которой незваные гости пришли в наш дом и установили в нем свои порядки, лишающие людей базовых человеческих прав.

Весь нижний ярус трибуны А оказался под арестом на холоде на 3-4 часа после финального свистка, полтысячи людей были доставлены космическими экипажами по отделениям Северного округа Москвы, не получая никакой поддержки — ни моральной, ни продовольственной, ни юридической. Первые лица ЦСКА, вообще-то имеющие прямые обязательства по оказанию комфортного пребывания владельцев абонементов и билетов на домашних играх (не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса), просто самоустранились и зарыли головы в песок, молча наблюдая за произволом силовиков из панорамных окон своих вип-кабинетов. А спустя три часа и вовсе выпустили позорное заявление, где сделали акцент на осуждении «правонарушителей», при этом лицемерно умолчав о полутора тысячах попавших под раздачу невиновных болельщиков. Даже с торчком Еременко, предавшим ЦСКА, руководство расставалось по-человечески, а людей, отдавших свои сердца, время и деньги любимому клубу просто продало с потрохами.

ЦСКА — это мы! Вы — лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете.

Движение ЦСКА проходило не одно испытание на своем веку, и это не станет исключением. События сегодняшней ночи нас только закалили, мы стали еще сплоченнее, ведь по-другому быть и не может, когда надеешься только на себя. Парням, до сих пор остающимся в заточении, — терпения, мы с вами! Представителям других движений, СМИ и публичным персонам, выразившим слова поддержки армейцам, — огромное человеческое спасибо".

Напомним, что после встречи полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.