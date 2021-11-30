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Статистический портал: «Спартак» потерял шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ

14:46
ФК «Спартак» (Москва). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Интернет-портал Euro Club Index.
ФК «Спартак» (Москва). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Статистический интернет-портал Euro Club Index, который оценивает текущую форму команд, опубликовал данные о шансах клубов Тинькофф РПЛ на победу в сезоне-2021/22.

Согласно расчетам Euro Club Index, чемпионом РПЛ по итогам нынешнего сезона с вероятностью 86,2% станет «Зенит».

При этом «Спартак» потерял шансы на чемпионство.

Шансы остальных клубов лиги на победу в нынешнем сезоне:

Интернет-портал Euro Club Index.
Интернет-портал Euro Club Index.

Отметим, что данные Euro Club Index рассчитываются на основе результатов игр за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов. Алгоритм построен таким образом, чтобы его предсказательная сила была максимальной, сообщают создатели порта.

После 16 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков. Второе место с 32 очками занимает «Динамо». На третьей позиции располагается «Сочи» — 28 очков.

Дополнительная информация:

https://www.euroclubindex.com/league-odds/

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Карен Саркисян все материалы автора

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