Михаил Грушевский: «До «Локомотива» Николич мог возглавить ЦСКА, но не сложилось»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский сообщил, что бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич мог возглавить армейский клуб.

— Если бы решение зависело от вас, кто сегодня тренировал бы ЦСКА?

— Мне симпатичен Сандро Шварц. При нем «Динамо» оставляет очень приятное впечатление как игрой, так и прогрессом футболистов. Было бы интересно видеть у руля ЦСКА такого же молодого, дерзкого специалиста. Из реальных же кандидатов первым на ум приходит Марко Николич. Он здорово потрудился в «Локомотиве», но осенью при странных обстоятельствах его отправили в отставку. Между прочим, в свое время Николич мог возглавить ЦСКА.

— Это когда?

— До того, как очутился в «Локомотиве». С ЦСКА по разным причинам не сложилось, приоткрыть подробности не могу. Но за работой Николича в армейском клубе было бы любопытно понаблюдать. Впрочем, я так устроен, что всегда буду поддерживать действующего тренера, искренне желать ему удачи. А не мечтать о том, кого бы в идеале хотелось видеть на этом посту. Здесь важно понимать одну вещь.

— Какую?

— Уровень конкуренции в РПЛ требует от ЦСКА качественного рывка на трансферном рынке. У клуба перед Березуцким должок, поскольку летом его оставили с серьезной кадровой пробоиной. Если к зиме это исправят и Алексей доработает как минимум до конца сезона, тогда и будем оценивать его тренерские перспективы.

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