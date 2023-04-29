Малкому осталось забить три мяча до рекорда Веретенникова по голам за сезон

Форвард «Зенита» Малком оформил покер в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).

Как сообщает Opta, Малкому до рекорда Олега Веретенникова по голам за сезон (25 голов в 1995 году) осталось три гола. Сейду Думбия забивал 28 в удлиненном сезоне-2011/12.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав в 25 матчах 61 очко. «Крылья Советов» занимают 12-е место, имея в активе 25 очков.