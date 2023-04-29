Покер Малкома принес «Зениту» разгромную победу над «Крыльями»

«Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ — 5:1.

Счет был открыт на 9-й минуте полузащитником самарцев Сергеем Бабкиным. Спустя 10 минут форвард «Зенита» Малком реализовал пенальти и сравнял счет. На 30-й минуте отличился Клаудиньо.

На 41-й минуте был удален игрок «Крыльев» Гленн Бейл.

Во втором тайме Малком оформил покер, забив на 55-й, 68-й и 73-й минутах.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав в 25 матчах 61 очко. «Крылья Советов» занимают 12-е место, имея в активе 25 очков.