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Малком вернулся в расположение «Зенита» после победы на Олимпиаде

12:20
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Бразильский нападающий Малком вернулся в расположение «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

24-летний футболист уже приступил к работе с командой и провел первую тренировку после возвращения в Санкт-Петербург.

Малком пропустил три первых тура Тинькофф РПЛ-2021/22 из-за участия в Олимпийских играх в составе сборной Бразилии. Форвард стал автором победного гола в финале футбольного турнира на соревнованиях в Токио и принес своей стране золотые медали.

Следующий матч «Зенит» проведет 15 августа против «Локомотива» в рамках четвертого тура чемпионата России. Игра пройдет в Москве, начало — в 17.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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