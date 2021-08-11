Малком вернулся в расположение «Зенита» после победы на Олимпиаде

Бразильский нападающий Малком вернулся в расположение «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

24-летний футболист уже приступил к работе с командой и провел первую тренировку после возвращения в Санкт-Петербург.

Малком — с нами! — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 11, 2021

Малком пропустил три первых тура Тинькофф РПЛ-2021/22 из-за участия в Олимпийских играх в составе сборной Бразилии. Форвард стал автором победного гола в финале футбольного турнира на соревнованиях в Токио и принес своей стране золотые медали.

Следующий матч «Зенит» проведет 15 августа против «Локомотива» в рамках четвертого тура чемпионата России. Игра пройдет в Москве, начало — в 17.30 (мск).