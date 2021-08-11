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Джикия — о неудачном для «Спартака» старте сезона: «Со следующей игры мы все вместе начнем менять ситуацию»

11:30
Руй Витория и Георгий Джикия. Фото «СЭ»
Руй Витория и Георгий Джикия. Фото «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу неудачного старта сезона для красно-белых. Команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде «Бенифке (0:4 по сумме двух матчей), а в чемпионате России проиграла два матча из трех.

— Я уже спрашивал у Романа Зобнина, и он не смог ответить конкретно. Кто сейчас лидер на поле у «Спартака»? Кажется, что в тяжелой ситуации никто из ребят не может взять на себя игру и настроить всех на то, чтобы переломить сложную ситуацию. В прошлом сезоне было очень много волевых побед, а в нынешнем все исчезло.

— В этом сезоне прошло только три тура, поэтому ситуацию в команде не стоит нагнетать. На сегодняшний день есть понимание, что нужно делать, и со следующей игры мы все вместе начнем менять ситуацию.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом». Встреча пройдет в субботу в Москве.

Полностью интервью с Георгием Джикией можно прочитать здесь

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Максим Алланазаров все материалы автора

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