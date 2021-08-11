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Сапогов предложил Асильдарову провести поединок в клетке на кулаках

13:22
Алексей Сапогов. Фото Twitter
Алексей Сапогов. Фото Twitter
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Бывший форвард «Волги» Алексей Сапогов обратился к экс-форварду «Анжи» Шамилю Асильдарову.

«Шмель, ну так что, мы драться будем? Или ты ждешь, что снова твое стадо решит вопрос за тебя?! Предлагаю честный мужской поединок — в клетке на кулаках! Если принимаешь вызов, звони, договоримся, где и когда! А своим друзьям передай, что я тысячу раз упаду, но встану! Вы ведь по одному даже по городу ходить боитесь», — написал Сапогов в Instagram.

Напомним, в сентябре 2020 года экс-игрок вызвал на бой форварда «Анжи». Сообщалось, что у спортсменов давний конфликт.

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Сергей Разин все материалы автора

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