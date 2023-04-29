Клаудиньо намекнул, что «Зенит» близок к чемпионству

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо после победы над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура РПЛ (5:1) намекнул, что петербургская команда близка к чемпионству.

— Вы чемпионы?

— Может быть, — приводит «РБ Спорт» слова Клаудиньо.

Клуб из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 61 очко. В следующем туре «Зенит» встретится со «Спартаком». Матч пройдет 7 мая в 18.00 по московскому времени.